Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

Футболист Александр Кокорин, арестованный за избиение нескольких человек в столичном кафе, пожаловался на обострение травмы и невозможность поддерживать спортивную форму в условиях содержания в СИЗО «Бутырка». Об этом стало известно после посещения футболистов членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы, передают «Известия».

По словам спортсмена, его мучают боли в колене после травмы из-за нехватки физических нагрузок, однако он не планирует обращаться к врачам. «Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — поинтересовался игрок.

В настоящий момент у футболиста есть возможность заниматься на тренажерах и играть в настольный теннис, но этой нагрузки ему не хватает для поддержания спортивной формы. Он оценил свою подготовку как «ужасную». Тем не менее, Кокорин понадеялся, что, если срок ареста, который истекает 8 февраля, не будет продлен, он сможет привести физическую форму в нормальное состояние за три недели.

Отмечается, что футболист получил травму крестообразных связок колена в марте 2018 года во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Лейпцигом». Он перенес операцию в Риме и прошел курс реабилитации, однако восстановление может занимать больше года.

Кокорин и Мамаев стали фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». В октябре они приняли участи в двух драках в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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