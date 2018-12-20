Дзюбе вспомнился еще один скандал с Кокориным

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил, как угодил в скандал вместе с партнером Александром Кокориным после Кубка конфедераций-2017. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

Тогда Кокорин после провала сборной России выложил в своем Instagram видео, на котором он вместе с Дзюбой изобразил «усы». «Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть», — вспомнил форвард. Он сказал, что не хотел, чтобы Кокорин публиковал запись, а тому казалось, что это будет смешно.

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«Через два часа говорит: "Похоже, ж**а какая-то"», — рассказал Дзюба. Его и Кокорина, пропустивших Кубок конфедераций, раскритиковали за такое поведение.

Кокорин минимум до 8 февраля будет находиться в СИЗО «Бутырка». Он вместе с другом и футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым является фигурантом трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре они стали участниками двух драк в центре Москвы.

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