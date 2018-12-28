Кокорину запретили играть с тюремщиками

Футболист Александр Кокорин не сможет принять участие в матче с сотрудниками СИЗО. Об этом в своем Instagram написала его адвокат Татьяна Стукалова.

По ее утверждению, действующий контракт с ФК «Зенит» запрещает спортсмену играть при несертифицированных условиях. Также Стукалова указала, что у Кокорина в СИЗО обострилась травма колена, что также не способствует нормальной игре.

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23 декабря газета «Московский комсомолец» написала, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка». По информации издания, проведение матча было одобрено Федеральной службой исполнения наказаний. 27 декабря Стукалова опровергла эту новость, заявив, что «кто-то явно издевается над положением ребят».

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года. На такой срок под стражей их оставил Мосгорсуд. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

В октябре футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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