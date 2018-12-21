Кокорину и Мамаеву поменяли статью

Следствие переквалифицировало статью футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом агентству «Москва» рассказал Вячеслав Барик, адвокат брата игрока «Зенита» Кирилла Кокорина, который также является фигурантом уголовных дел.

Ранее Мамаев и Кокорины обвинялись по статьям «Хулиганство» и «Побои». По результатам судебно-медицинских экспертиз, пострадавшим в драках с футболистами Денису Паку и Владимиру Соловчуку был причинен легкий вред. Поэтому вторая статья была изменена на ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальное наказание — два года лишения свободы.

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Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, следствие изначально предполагало вменить футболистам причинение вреда здоровью, но юридически это возможно сделать только после судебно-медицинской экспертизы.

18 декабря Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля 2019 года. После оглашения решения судьи Мамаев произнес: «Это какой-то позор».

Спортсмены были арестованы из-за двух драк, которые они устроили в центре Москвы в октябре. Сначала они избили водителя ведущей «Первого канала» Соловчука, а затем в кафе подрались с чиновником Минпромторга Паком.

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