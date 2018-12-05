Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Мамаеву и Кокорину, обвиняемым в побоях и хулиганстве. Об этом в среду, 5 декабря, сообщили «Ленте.ру» в суде. Футболисты останутся под стражей до 8 февраля.

Как сообщает корреспондент агентства «Москва» из зала суда, Павел Мамаев и Александр Кокорин частично признали свою вину в совершении преступлений. Мамаев признал вину по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком и заявил, что не бил директора департамента Минпромторга Дениса Пака; Кокорин признался, что ударил Пака, но не трогал Соловчука.

«Хотел бы сказать, что суд избрал для нас слишком суровую меру пресечения. Видно, что Соловчука я не трогал, это видно на видеозаписи. На видео есть, что Соловчук также нас оскорблял. С Паком мы примирились. Почему это не учитывает следствие, непонятно. Надеюсь на профессиональную оценку суда. Вину свою признаю частично», — сказал Александр Кокорин.

Оба футболиста подчеркнули, что активно сотрудничают со следствием.

Как отмечает РИА Новости, на заседании Мамаев, Кокорин с братом и их друг Александр Протасовицкий встретились впервые после ареста. Все находились в одном «аквариуме» в ожидании слушаний и общались между собой. Особенно много разговаривали братья Кокорины.

Поддержать обвиняемых пришли друзья и родственники. Среди них, несмотря на семейный разлад, была жена Мамаева. Несколько дней назад она рассказала журналистам об изменах мужа и о том, что девушка, из-за которой он подрался с Соловчуком, была любовницей Мамаева. Сейчас она проходит по делу свидетелем.

«Эта сука села в машину, из-за нее начался конфликт. Я хотела прийти на суд с детьми, но детей уже точно не поведу. Он недостоин того, чтобы их там увидеть», — говорила Мамаева.

8 октября Кокорин и Мамаев учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кофейне напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Теперь они проходят фигурантами по трем уголовным делам, возбужденным по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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