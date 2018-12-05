Мамаев возместил ущерб избитому водителю

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев полностью возместил ущерб избитому им водителю Виталию Соловчуку. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает ТАСС из зала суда, где решается вопрос о продлении ареста футболистам.

«Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен», — сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

29 ноября стало известно, что следственное управление ГУ МВД по Москве подготовило ходатайства в суд о продлении срока содержания под стражей футболистам Мамаеву и его другу футболисту «Зенита» Александру Кокорину. Следствие будет просить суд оставить спортсменов в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Основанием для этого станут незаконченные экспертизы и «связи футболистов в различных органах государственной власти».

Спортсмены были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания футболистов истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты Мамаева и Кокорина о смене меры пресечения были отклонены судом, однако адвокаты заявили, что продолжат настаивать на мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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