Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене

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Павел Мамаев

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.

Мамаева опубликовала пост с фотографией аккаунта любовницы мужа, отметив, что именно из-за нее футболист вступил в конфликт с Виталием Соловчуком на парковке гостиницы «Пекин». Позже она удалила публикацию, но записала эфир, в котором рассказала о подробностях ситуации.

«На суде будет его шлюха, кстати. Она же свидетель. Свидетель, которую мы нашли. И из-за которой все началось. Эта сука села в машину, из-за нее начался конфликт. Я хотела прийти на суд с детьми, но детей уже точно не поведу. Он не достоин того, чтобы их там увидеть», — заявила Мамаева. Она также отметила, что у ее мужа были длительные отношения на стороне.

20 ноября Мамаева объявила о старте продаж толстовок в поддержку заключенных под стражу футболистов. По словам модели, таким образом, она выступила за справедливый суд.

Мамаев и футболист «Зенита» Александр Кокорин будут находиться в СИЗО минимум до 8 декабря. Обоим спортсменам отказали в изменении меры пресечения. Они проходят фигурантами по трем уголовным делам, возбужденным по статьям «Хулиганство» и «Побои».

8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой Соловчука, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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