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Жена Мамаева начала торговать толстовками с фамилиями мужа и Кокорина

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Жена футболиста Павла Мамаева Алана начала торговать толстовками в поддержку арестованного мужа. О старте продаж она объявила в своем Instagram-аккаунте.

На черных худи латиницей напечатаны фамилии полузащитника клуба «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего клуба «Зенит» Александра Кокорина. При этом фамилия Мамаева напечатана с отсылом к смешанным единоборствам («Ммамаев» — MMA — Mixed Martial Arts), а на фамилии Кокорина изображен стул, которым спортсмен дрался в кафе.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов "мы не за насилие, мы за справедливый суд"», — написала Алана Мамаева под собственной фотографией в толстовке и добавила, что вещь доступна в размерах S и L по цене шесть тысяч рублей. По ее словам, все вырученные от продаж средства будут переданы на «благие дела».

В октябре специалист по тюремным наколкам Николай Егоров рассказал, как могут быть прочитаны татуировки футболиста Павла Мамаева в тюрьме. Егоров не нашел системности в рисунках на теле Мамаева и заявил, что все они кажутся ему бессмысленными.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба игрока пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.

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