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Кокорин заболел и приуныл

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Александр Кокорин

Футболист «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО. Об этом агентству РИА Новости рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«В последний визит к Кокорину в СИЗО мы заметили, что он немного простыл. Был вялым, чувствовалось, что человек заболел. Да и в целом показался нам унылым, что, впрочем, неудивительно с учетом его ситуации», — сказал правозащитник, добавив, что футболист вместе с Мамаевым «уже начинают полноценно осознавать всю серьезность возможного наказания за их проступок, и это не способствует хорошему настроению и самочувствию».

9 ноября стало известно, что Кокорину ограничили поступление посылок с едой в СИЗО. По словам менеджера и подруги спортсмена Дарьи Шишкановой, это связано с превышением лимита на передачи.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания игроков истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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