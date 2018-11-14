Мамаев обзавелся иконостасом в СИЗО

В камере полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО появился иконостас. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Его сделал сосед Мамаева Константин Дыдыгин. «Костя сделал из большого листа картона. Иконки в храме Бутырки нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», — рассказал Мамаев. Издание пишет, что в камере футболиста есть много религиозной литературы, также среди книг есть «Идиот» Федора Достоевского.

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В интервью «Московскому комсомольцу» Мамаев также рассказал, что за проведенное в СИЗО время «многое понял». «На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой», — поделился полузащитник.

Мамаев и его друг, футболист Александр Кокорин, пробудут в СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 декабря. Они является фигурантом трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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