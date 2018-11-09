Кокорина оставили без посылок с едой в СИЗО

Дарья Шишканова, спортивный менеджер и подруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что футболисту ограничили поступление посылок с едой в СИЗО «Бутырка». Ее слова приводит РИА Новости.

«Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки. Александру в какой-то момент ограничили поступления посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит. Александру их пришло очень много. Лимит был превышен в конце октября, и тогда было сказано, что получать он их сможет уже с начала ноября», — рассказала Шишканова.

По словам подруги футболиста, в целом дела у Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обстоят хорошо. «Им поступают и письма от поклонников в огромных количествах. У ребят все хорошо, с ними все в порядке, но сложилась неприятная ситуация с посещением спортзала», — добавила она.

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8 ноября «Росбалт» сообщил, что Кокорину и Мамаеву сократили время пребывания в спортивном зале. Игрокам разрешили посещать спортзал только два раза в неделю вместо пяти.

Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Оба игрока пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.

Мамаев и Кокорин 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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