Кокорину и Мамаеву предрекли спортивное забвение

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вероятно, больше не будут выступать за российскую сборную. Об этом «Российской газете» заявил министр спорта Павел Колобков.

«Это недопустимо. Это происшествие роняет тень на весь наш футбол. Эти ребята не играют в сборной России. И, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, за которые они выступают, тоже сделают выводы», — сказал он, комментируя драку футболистов в московском кафе.

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В последний раз Кокорин и Мамаев играли за сборную в 2016 году.

Инцидент произошел 8 октября. Кокорин с Мамаевым вступили в конфликт с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

На видео с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове. По сообщениям очевидцев, оба игрока находились в неадекватном состоянии. Жена Мамаева Алана извинилась за поведение футболистов и заявила, что они были пьяными.

Пак и Гайсин были доставлены в больницу, а футболисты скрылись до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

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