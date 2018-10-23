Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, содержащимся под стражей в СИЗО «Бутырка», предоставили доступ в тренажерный зал. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

«Сегодня Кокорин и Мамаев начали заниматься в спортивном зале. Это небольшое помещение, сделанное из обычных камер изолятора. Камеры футболистов расположены неподалеку от него, буквально в нескольких десятках метров. Думаю, Кокорин и Мамаев смогут часто тренироваться», — заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Он также подчеркнул, что заниматься в зале футболисты могут исключительно по очереди.

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22 октября начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания футболистов в СИЗО. По его словам, у спортсменов не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по собственному желанию. Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.

8 октября футболисты учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Драка произошла на парковке гостиницы «Пекин». После в одной из кофеен столицы от рук спортсменов пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. По итогам драк на футболистов были заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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