Отец Мамаева назвал причину пьянства и драк сына

Отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин в эфире НТВ объяснил поведение сына.

«Мальчишки с 5-6 лет выходят на режим. В каком плане на режим? Это тренировки-дом, тренировки-дом, игра. Мое мнение, что у них получается следующее: когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть», — заявил Мамаев-старший.

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

Ранее отец футболиста извинился за сына. По словам Мамаева-старшего, Павел понимает, насколько это было хамское поведение.

Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин арестованы до 8 декабря. Футболисты 8 октября устроили две драки в Москве. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!