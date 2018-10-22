В СИЗО рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о сокамерниках нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка». Его слова приводит RT.

Сокамериником Кокорина является мужчина, которого зовут Дмитрий. «Он задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве. По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию», — поделился подробностями Мельников.

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Вместе с Мамаевым в камере сидит мужчина по имени Александр. «Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает», — заявил член ОНК.

Ранее, 22 октября начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания в СИЗО Кокорина и Мамаева. По словам Телятникова, у футболистов не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Футболисты 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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