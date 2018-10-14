Отец Мамаева перестал материться и извинился за сына

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал случившееся с сыном. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания. Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом», — заявил Мамаев-старший.

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По словам отца футболиста, его сын понимает, насколько это было хамское поведение. Он отметил, что призывал Павла не общаться с Александром Кокориным.

Ранее Мамаев-старший нецензурно высказался об освещении инцидента с участием его сына. «Вы что устроили, ***, черти ***? Человек в отпуске находится, ***. Кого ****, что они устроили сейчас, ***? Как не стыдно вам, ***, чертям ***? Обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, ***, оступился, ****, каждый готов нож в спину воткнуть, *****», — возмущался он.

Кокорин и Мамаев — фигуранты двух уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Футболисты 8 октября стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице. В тот день футболисты отмечали 10-летие дружбы.

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