Спорт
 
Последние новости
Полиция задержала под Парижем более 20 чеченцев-рэкетиров
В Германии самолет врезался в толпу
Сборная России одержала победу в Лиге наций
Москва рекордно прогрелась на Покров 
Водопад развернуло
Жириновский проговорился о «закрывающей всю планету» С-700
Каждая пятая новая квартира в Москве оказалась не квартирой
«Золотая судья» Хахалева ответила на обвинения в подделке диплома
Раскрыт последний страх Хокинга
Новости партнеров

Отец Мамаева перестал материться и извинился за сына

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Мамаев

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал случившееся с сыном. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания. Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом», — заявил Мамаев-старший.

По словам отца футболиста, его сын понимает, насколько это было хамское поведение. Он отметил, что призывал Павла не общаться с Александром Кокориным.

Ранее Мамаев-старший нецензурно высказался об освещении инцидента с участием его сына. «Вы что устроили, ***, черти ***? Человек в отпуске находится, ***. Кого ****, что они устроили сейчас, ***? Как не стыдно вам, ***, чертям ***? Обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, ***, оступился, ****, каждый готов нож в спину воткнуть, *****», — возмущался он.

Кокорин и Мамаев — фигуранты двух уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Футболисты 8 октября стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице. В тот день футболисты отмечали 10-летие дружбы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У Кокорина и Мамаева нашелся заступник
Замминистра опоздал на драку с Кокориным и Мамаевым
Самедов поддержал Кокорина и Мамаева
Другие материалы рубрики
Спорт09:01Сегодня
Федор Емельяненко

Кровавое воскресенье

Емельяненко разбил американца. Последний император все еще на троне
20:54Сегодня

Сборная России одержала победу в Лиге наций

18:35Сегодня

Два российских футболиста попались за рулем под наркотиками и алкоголем

01:5912 октября

Кокорин и Мамаев накануне драки развлеклись на 2,5 миллиона рублей

СпортПартнерский материал

Не гнутся шведы

Сборная России не лучше Швеции. Матч в Лиге наций это докажет
17:23Сегодня

Американец предрек себе победу в бою с Нурмагомедовым

15:42Сегодня

У Кокорина и Мамаева нашелся заступник

23:4011 октября

На чемпионат Европы по ММА поедут восемь чемпионов России

Спорт00:0113 октября
Федор Емельяненко

Попробуй свергни

Емельяненко в двух шагах от чемпионского титула. На пути наглый американец
14:10Сегодня

Боец MMA поймал соперника на болевой в прыжке

15:41 8 октября

Стали известны слова Нурмагомедова в адрес Макгрегора во время боя

14:54Сегодня

Замминистра опоздал на драку с Кокориным и Мамаевым

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Бывший шеф протокола Кремля рассказал о воде вместо водки в рюмке президента
Евкуров рассказал о звонке Путина по поводу протестов в Ингушетии
Все материалы
Мир
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Нидерланды объявили о кибервойне с Россией
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста
Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкции
Девять альпинистов погибли в Непале
Трамп признал первенство России в создании космических сил
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Украинских военных поздравили клипом с ополченцами и Захарченко
Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине
Кличко показал Киев «своему другу Арни»
Порошенко назвал «раздражающие Москву» украинские бренды
Все материалы
Экономика
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Ставки по банковским вкладам выросли
Власти взялись за импортозамещение опиума
Все материалы
Силовые структуры
Вышел из Коми
Он метил в преступные короли России. Теперь ему грозит пожизненное за дела 90-х
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
«Золотая судья» Хахалева ответила на обвинения в подделке диплома
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Ученые рассказали о проблемах в сексе у порноактеров
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Раскрыт последний страх Хокинга
F-22 аварийно сел
Boston Dynamics научили робота паркуру
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоКровавое воскресенье
Емельяненко разбил американца. Последний император все еще на троне
Отец Мамаева перестал материться и извинился за сына
Сборная России одержала победу в Лиге наций
Два российских футболиста попались за рулем под наркотиками и алкоголем
Американец предрек себе победу в бою с Нурмагомедовым
У Кокорина и Мамаева нашелся заступник
Федор ЕмельяненкоПопробуй свергни
Емельяненко в двух шагах от чемпионского титула. На пути наглый американец
Все материалы
Культура
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
Под пиво сойдет
Что слушают и вытворяют немцы на самом популярном алкогольном празднике в мире
Водителя Панина наказали за езду по пешеходной улице Саратова
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
Птица испортила пометом картину художника XVII века
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Алексей Венедиктов попал в больницу
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов
Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Мелания Трамп раскрыла тайный смысл скандальной надписи на своей куртке
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гости британской принцессы начали торговать ее подарками
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Британцы запустят первый в истории ЛГБТ-авиарейс
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени
Все материалы
Из жизни
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Плохих продажников заставили бегать по городу в трусах на камеру
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Болельщика из Конго приютили под Тулой
Водопад развернуло
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы