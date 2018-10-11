На Кокорина и Мамаева завели очередное уголовное дело

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами еще одного уголовного дела. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Следствием была установлена причастность футболистов к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин». На игроков заведено дело о хулиганстве. Полиция обратится в суд с ходатайством относительно меры пресечения.

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Кокорин и Мамаев уже находятся под следствием. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Оба футболиста уже прибыли в полицию. Они содержатся в отдельных камерах.

8 октября Кокорин и Мамаев учинили сразу две драки. Сперва они избили водителя телеведущей, а затем от рук футболистов пострадали чиновники в кофейне на Большой Никитской улице. Одним из них оказался директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Обе драки попали на видео.

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