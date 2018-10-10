Кокорину и Мамаеву нашли место на Урале

Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов выразил готовность пригласить в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не согласен с высказыванием главы Российской премьер-лиги Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили», — заявил Иванов.

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По словам главы «Урала», футболисты должны искупить свою вину игрой. «Взял бы я Кокорина и Мамаева в свой клуб в случае, если они станут свободными агентами? Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы — этот тот самый один процент», — добавил он.

В настоящий момент Мамаев задержан, он проходит подозреваемым в уголовном деле о хулиганстве. Кокорин находится на допросе. Он приехал в отделение полиции с полуторачасовым опозданием.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев, пообещали наказать игроков. Российский футбольный союз выразил намерение пожизненно дисквалифицировать футболистов, а также запретить им посещать стадионы.

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