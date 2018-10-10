Мамаева задержали

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержан в рамках уголовного дела, сообщается на сайте Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

«Он является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство"», — говорится в сообщении.

ТАСС уточняет, что Мамаев был задержан на 48 часов.

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Ранее на допрос в полицию приехал нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Он, как и Мамаев, должен был сделать это до 18:00 10 октября, однако опоздал почти на полтора часа. В настоящий момент с ним работают следователи. Против футболистов возбуждено дело о хулиганстве.

7 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

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