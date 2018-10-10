Мамаев явился в полицию

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев явился в в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Мамаев, явился в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Сейчас с ним работают следователи», — заявил представитель московской полиции Юрий Титов.

Ранее 10 октября Титов заявил, что в отношении Кокорина и Мамаева, участвовавших в двух драках в центре столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Отмечалось, что если они не приедут в полицию до 18:00, футболистов объявят в федеральный розыск.

Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

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