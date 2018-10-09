Кокорина и Мамаева захотели навечно лишить футбола

Российский футбольный союз (РФС) может пожизненно дисквалифицировать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за устроенные ими драки. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в организации.

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По информации издания, вариант с пожизненной дисквалификацией является основной мерой, которую РФС намерен применить к футболистам. Отмечается, что Кокорину и Мамаеву может быть запрещено не только осуществлять деятельность, связанную с футболом, но и посещать стадионы.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. РЕН ТВ сообщал, что футболисты были задержаны, однако в столичной полиции информацию о задержании спортсменов опровергают. «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев, также пообещали наказать игроков.

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