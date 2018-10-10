На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело

В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, участвовавших в двух драках в центре столицы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, заявил представитель московской полиции Юрий Титов. Об этом сообщает ТАСС

«Если к 18:00 10 октября граждане Кокорин и Мамаев не прибудут в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, то они будут объявлены в федеральный розыск», — добавил Титов.

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Дела, возбужденные ранее по факту драк с участием Кокорина и Мамаева, расследовались по менее тяжкой статье — о побоях.

По словам общественного деятеля Павла Пятницкого, футболисты должны были самостоятельно явиться в полицию к 13:00, но не сделали этого. Пятницкий заявил, что скорее всего после допроса в отношении игроков будет избрана мера пресечения в виде ареста.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

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