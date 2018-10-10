Кокорин и Мамаев отказались прийти в полицию

Общественный деятель Павел Пятницкий в Twitter-аккаунте рассказал, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отказались добровольно явиться в полицию.

«Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы к 15 часам. Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели. Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон», — заявил Пятницкий.

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По мнению общественного деятеля, скорее всего после допроса в отношении футболистов будет избрана мера пресечения в виде ареста.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновника в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев, пообещали наказать игроков. Российский футбольный союз выразил намерение пожизненно дисквалифицировать футболистов, а также запретить им посещать стадионы.

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