Появилось новое видео драки с участием Кокорина и Мамаева

112 / Telegram

Появилась новая запись камер видеонаблюдения, на которой футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают Виталия Соловчука — водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На видеозаписи видно, как пострадавшего бьют кулаками в лицо или ногами. В нападении участвуют несколько мужчин, на одном из них надета белая шапка — как утверждают авторы Telegramm-канала, это Мамаев. Периодически участников драки пытаются остановить девушки. В конце видео хулиганы валят пострадавшего на асфальт и набрасываются на него.

112 / Telegram

9 октября стало известно, что полиция проверяет информацию, что Кокорин и Мамаев избили водителя Ушаковой у гостиницы «Пекин». Телеведущая обратилась в правоохранительные органы, заявив, что в нападении участвовали пять человек. Соловчук получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

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Через 40 минут после избиения водителя Кокорин и Мамаев зашли в кофейню в центре Москвы, где подрались с двумя чиновниками. Пострадавшими оказались директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергей Гайсин.

Кокорин ударил Пака стулом и нанес ему закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье статье 116 УК РФ («Побои»).

Адвокат Пака заявил, что на его подзащитного напали из расовой неприязни. Чиновник сделал замечание отдыхающим футболистам, и получил по голове.

Жена Мамаева Алана сказала, что ей стыдно за футболистов, и объяснила их выходку алкогольным опьянением.

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