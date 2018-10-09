Избиение Кокориным и Мамаевым еще одного человека попало на видео

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Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избивают водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Инцидент произошел возле гостиницы «Пекин» в Москве. Водитель Виталий Соловчук сделал замечание компании, в которой были футболисты, за что его избили. Сообщается, что он получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Сама Ушакова подтвердила факт нападения, однако не уточнила, кто именно избил водителя.

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Инцидент произошел за 40 минут до того, как Кокорин и Мамаев пошли в кофейню в центре Москвы, где подрались с двумя чиновниками. Пострадавшими оказались директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергей Гайсин.

Кокорин ударил Пака стулом и нанес закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела уголовное дело по статье статье 116 УК РФ («Побои»).

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