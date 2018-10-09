Мамаеву и Кокорину предложили подраться с боксером

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев поддержал идею проведения турнира по боксу между футболистами и мастером спорта по боксу Казбеком Кокоевым, сообщает Championat.com.

Глава ФБР рассказал, что готов предоставить ринг для того, чтобы Мамаев и Кокорин разрешили свои споры. «Пусть не на улице показывают свои возможности, а на ринге», — цитирует издание Умара Кремлева.

Инициатором идеи стал тренер по боксу, мастер спорта Казбек Кокоев. На своей странице в Instagram он осудил поведение футболистов и предложил им выйти с ним на ринг.

8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев дважды устроили драку в ходе празднования десятилетия своей дружбы. В московской гостинице «Пекин» они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой: он получил перелом костей носа и черепно-мозговую травму. А в кофейне «Кофемания» устроили разборки с главой одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком и директором Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергеем Гайсиным. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о побоях.

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