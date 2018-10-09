Названа еще одна жертва Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могли совершить нападение на телеведущую Ольгу Ушакову перед тем, как пойти в кофейню в центре Москвы. Там они избили двух чиновников. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, нападение произошло за 40 минут до того, как Кокорин и Мамаев оказались в кафе. Они напали на женщину и водителя, который получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа, сейчас он в больнице. Также они повредили автомобиль Mercedes GLS.

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В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Ушакова подтвердила факт нападения, однако не уточнила, кто именно его совершил. «Мы ждем официальной информации. Ждём, когда нам сообщат результаты расследования. Был инцидент. Человек пострадавший и я как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали. Человек болеет», — рассказала телеведущая.

После этого спортсмены отправились в кофейню, где вступили в конфликт с двумя чиновниками. Ими оказались директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергей Гайсин.

Кокорин в ходе конфликта ударил Пака стулом по голове. Адвокат чиновника Геннадий Удудян рассказал, что у его клиента закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Полиция завела уголовное дело по статье статье 116 УК РФ («Побои»).

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