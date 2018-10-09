«Краснодар» захотел выгнать Мамаева

«Краснодар» на своем сайте выступил с заявлением о ситуации с полузащитником Павлом Мамаевым. В футбольном клубе заявили, что изучают возможности для разрыва контракта с игроком.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — говорится в сообщении. Клуб пообещал применить максимально возможные по контракту санкции.

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«Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — отметили в «Краснодаре».

Мамаев вместе с Александром Кокориным из «Зенита» утром 8 октября поучаствовал в двух драках в Москве. Сначала футболисты избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Полиция получила заявление Ушаковой и завела уголовное дело.

Через 40 минут они пришли в кофейню в центре города, где подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и директором Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергеем Гайсиным. Кокорин ударил Пака стулом, тот получил черепно-мозговую травму. Полиция также завела уголовное дело о побоях.

«Зенит» пока не выступал с официальным заявлением.

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