Кокорин проигнорировал ультиматум полиции

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве до 18:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Полиция начинает процедуру объявления Кокорина в розыск.

Адвокат футболиста Умалат Сайгитов в интервью агентству городских новостей «Москва» рассказал, что просил перенести допрос Кокорина. «Звонил следователь и приглашал с Кокориным на допрос в 18:00 или 19:00, но я не успеваю. Попросил перенести допрос на завтра, но следователь так и не ответил», — заявил он.

Ранее в отношении него и Павла Мамаева (выступает за «Краснодар») было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Представитель московской полиции Юрий Титов заявлял, что если они не приедут в главк до 18:00 10 октября, то будут объявлены в федеральный розыск.

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Мамаев появился в полиции около 17:00.

Футболисты утром 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту обеих драк были возбуждены уголовные дела. «Краснодар» и «Зенит» выразили готовность наказать Мамаева и Кокорина.

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