У Кокорина и Мамаева нашелся заступник

Бывший тренер сборной России и депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных после драк в центре Москвы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Каждый имеет право на исправление своих ошибок. Футболисты находятся в СИЗО, уже отвечают за содеянное. По их репутации нанесен огромный удар. Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь.Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей», — полагает Газзаев.

Политик также отметил, что считает поведение спортсменов неприемлемым.

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Оба футболиста находятся в СИЗО. Кокорин и Мамаев — фигуранты двух уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. От рук Мамаева, Кокорина и других соучастников пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Драка произошла на парковке у ресторана «Пекин». После этого футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в одной из московских кофеен.

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