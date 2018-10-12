Стали известны условия содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам представителя столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова, арестанты обеспечены всем необходимым: спальным местом и средствами гигиены. Спортсменов уже осмотрел медицинский работник. После карантина, который продлится 10 дней, Кокорина и Мамаева переведут в общие камеры.

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В отношении футболистов возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оба спортсмена заключены под стражу до 8 декабря. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

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