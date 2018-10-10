На Первом канале ответили на матерную тираду отца Мамаева

Первый канал

Ведущий программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов поиздевался над отцом Павла Мамаева. Запись эфира доступна на сайте телеканала.

Ранее Мамаев-старший высказался об инциденте с его сыном. «Вы что устроили, ***, черти ***? Человек в отпуске находится, ***. Кого ****, что они устроили сейчас, ***? Как не стыдно вам, ***, чертям ***? Обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, ***, оступился, ****, каждый готов нож в спину воткнуть, *****», — возмущался он.

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«Дорогой Константин Арсентьевич! Не волнуйтесь за вашего ****! Наш суд - самый ******** в мире. Наши исправительные учреждения если не *********, то школа жизни и уж точно школа мужества. Надеюсь, татуировку на спине **** вы сами делали — уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с ****** силами. И с новыми татуировками. И мы снова будем ему все завидовать», — сказал Клейменов. При этом заглушкой были «замаскированы» обычные слова «сын», «гуманный», «санаторий», «новыми».

8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

10 октября футболисты были задержаны на 48 часов. 11 октября будет решено о дальнейшей мере пресечения.

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