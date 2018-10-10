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На Первом канале ответили на матерную тираду отца Мамаева

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Первый канал

Ведущий программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов поиздевался над отцом Павла Мамаева. Запись эфира доступна на сайте телеканала.

Ранее Мамаев-старший высказался об инциденте с его сыном. «Вы что устроили, ***, черти ***? Человек в отпуске находится, ***. Кого ****, что они устроили сейчас, ***? Как не стыдно вам, ***, чертям ***? Обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, ***, оступился, ****, каждый готов нож в спину воткнуть, *****», — возмущался он.

«Дорогой Константин Арсентьевич! Не волнуйтесь за вашего ****! Наш суд - самый ******** в мире. Наши исправительные учреждения если не *********, то школа жизни и уж точно школа мужества. Надеюсь, татуировку на спине **** вы сами делали — уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с ****** силами. И с новыми татуировками. И мы снова будем ему все завидовать», — сказал Клейменов. При этом заглушкой были «замаскированы» обычные слова «сын», «гуманный», «санаторий», «новыми».

8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

10 октября футболисты были задержаны на 48 часов. 11 октября будет решено о дальнейшей мере пресечения.

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