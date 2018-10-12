Самедов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов в Instagram-аккаунте рассказал об отношении к скандалу вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили», — написал Самедов.

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Хавбеку не понравилось позиция общественности относительно данной ситуации. «То, что случилось, и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!» — добавил он.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Оба футболиста помещены под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

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