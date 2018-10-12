Спорт
 
Последние новости
Ким Чен Ын передал «теплый привет» Путину
Новые правила просмотра порно обойдутся британцам в миллионы
Осужденный за пацифизм россиянин пожаловался в ЕСПЧ
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
У финансовой пирамиды «Кэшбери» начались проблемы
Уральский маньяк из МЧС получил пожизненное за убийства трех девушек
Деревья в Москве станут «золотыми» 
Названы самые дешевеющие автомобили
Новости партнеров

Смолов вступился за Кокорина и Мамаева

Перейти в «Мою Ленту»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в Instagram-аккаунте призвал общество быть более снисходительным к поступку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Все мы люди, все мы ошибаемся, и каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и обществом. Все нуждаются в прощении и поддержке, давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее», — написал Смолов.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оба футболиста помещены под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кокорин и Мамаев накануне драки развлеклись на 2,5 миллиона рублей
Кокорин и Мамаев свалили вину на пиво и раскаялись
Мамаева вслед за Кокориным отправили в СИЗО
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

Орел взлетел

Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
07:37Сегодня

У поставившего UFC ультиматум Нурмагомедова появился последователь

21:3611 октября

Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC

01:59Сегодня

Кокорин и Мамаев накануне драки развлеклись на 2,5 миллиона рублей

СпортПартнерский материал

Не гнутся шведы

Сборная России не лучше Швеции. Матч в Лиге наций это докажет
00:37Сегодня

Сборная России не смогла забить Швеции в матче Лиги наций

19:2411 октября

Отец Нурмагомедова отказался наказывать сына

23:4011 октября

На чемпионат Европы по ММА поедут восемь чемпионов России

Спорт00:02 4 октября

«Побью любого без сожаления»

Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
17:0311 октября

Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум

15:41 8 октября

Стали известны слова Нурмагомедова в адрес Макгрегора во время боя

20:0611 октября

Обвинение назвало Кокорина опасным для людей

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Генпрокурора попросили проверить все коуч-центры после лекции Тони Роббинса
Российский министр поведала о преимуществах жизни на прожиточный минимум
ДТП в Чувашии с 13 погибшими попало на видео
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Азиатов попросили припрятать свои богатства
Раскритиковавший императора настоятель храма лишился работы
Британцы устроили разборки с кирпичами на оживленной дороге
Ураган разметал базу ВВС США
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Столетнего осужденного на смерть попросили вернуть домой
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Порошенко похвастался победой над московскими демонами
Порошенко приказал войскам в Донбассе стрелять из всего оружия
Белорусы поймали российского террориста
Лишенные табака туркмены перешли на поштучную покупку сигарет с рук
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
«Столото» поддержит турнир по Counter-Strike
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
«Можем победить всех»
Сборная WorldSkills Russia удивила соперников
Трамп пригрозил Китаю на фоне обвала экономики США
Названы самые дешевеющие автомобили
Группа «Черкизово» представила свою продукцию на агровыставке «Золотая осень»
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Кокорина отправили в СИЗО
Умер командующий Восточным округом Росгвардии
Уральский маньяк из МЧС получил пожизненное за убийства трех девушек
Защита Мамаева свалила вину на Кокорина
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
Европейское космическое агентство похвалило качество упавшего «Союза»
Пуск баллистических ракет с российской подлодки попал на видео
США запретили все полеты F-35
Стали известны первые слова командира «Союза» после аварии
Все материалы
Спорт
Орел взлетел
Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
У поставившего UFC ультиматум Нурмагомедова появился последователь
Смолов вступился за Кокорина и Мамаева
Нурмагомедов и Макгрегор установили рекорд UFC
Сборная России не смогла забить Швеции в матче Лиги наций
Отец Нурмагомедова отказался наказывать сына
Александр Кокорин и Павел МамаевКокорина и Мамаева задержали
Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет
Все материалы
Культура
«Все само идет пучком, когда ритм ровный льется»
 
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
С Вайнштейна сняли одно обвинение
Обвиненный в педофилии актер из «Глухаря» совершил суицид в СИЗО
Две девушки разделись догола на лавке и обмазали себя джемом ради искусства
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
В Болгарии изнасиловали и убили журналистку
Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью
Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
В сети вычислили виновника аварии «Союза»
Новую защиту в Windows 10 обошли
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
«Единственная красавица семьи Кардашьян» вернула в моду «спорную обувь из 90-х»
Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам
Названы лучшее и худшее свадебные платья в королевской семье
Выбрано лучшее платье Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Сингапурцы запустили самый длительный беспосадочный авиарейс в истории
Молодожены перебрали с алкоголем и ненароком купили отель
Пилоты назвали возможную причину запрета телефонов на борту
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Повальное увлечение «эликсиром молодости» принесло ослам смерть
Американскую модель застрелили за рулем
Безработный от скуки притворился врачом в больнице и обманул всех
Девушка потеряла память и забыла родных и любимую
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Volkswagen переделал Arteon в 500-сильный гоночный суперкар
Все материалы
Дом
Крутой замес
Россияне пытаются воссоздать квартиры из своего детства. Но лишь все портят
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
На рынке ультрадорогой недвижимости обнаружили засилье тайных сделок
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Бывшую сотрудницу полиции оштрафовали на 10 миллионов рублей за покупку квартиры
Все материалы