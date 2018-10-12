Смолов вступился за Кокорина и Мамаева

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в Instagram-аккаунте призвал общество быть более снисходительным к поступку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Все мы люди, все мы ошибаемся, и каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и обществом. Все нуждаются в прощении и поддержке, давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее», — написал Смолов.

Материалы по теме Кокорина и Мамаева задержали Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Оба футболиста помещены под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!