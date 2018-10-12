Кокорин и Мамаев накануне драки развлеклись на 2,5 миллиона рублей

Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные на два месяца по обвинению в хулиганстве, накануне инцидента прогуляли в ресторане и стриптиз-клубе 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По утверждению издания, такую сумму они потратили на празднование юбилея своей дружбы. Одним из пунктов внушительного чека стала побитая посуда.

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Кокорин и Мамаев — близкие друзья. На последней фотографии Кокорина в Instagram они сидят в обнимку, запись сопровождена хештэгом #10летдружбы и изображением сердечка.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

11 октября суд поместил спортсменов под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

На судебном заседании защита Мамаева утверждала, что драку в кафе затеял не его подзащитный, а Кокорин.

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