Защита Мамаева свалила вину на Кокорина

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что драку в кафе затеял не его подзащитный, а Александр Кокорин. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

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Он сослался на видео, на котором его подзащитный якобы первоначально не участвовал в потасовке, а подключился позднее. «Следствие приводит две противоречащие версии. По одной версии побои Паку нанес единолично Кокорин. Вторая версия: предварительный сговор Кокорина с Мамаевым. Я не просто так просил посмотреть видеозапись. На записи видно, что в момент совершения действий, подзащитный находится в другом месте и в сонном состоянии. Он подошел к участникам конфликта после нанесения удара стулом», — заявил он.

После вынесения решения суда о заключении Мамаева под стражу Бушманов заявил, что данное решение излишне жесткое: «Мы готовы заявить о непричастности Мамаева, мы будем обжаловать решение суда».

Ранее 11 октября суд арестовал спортсменов, а также младшего брата Кокорина Кирилла, на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы «Пекин». В тот же день футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.

Кокорин и Мамаев — близкие друзья. На последней фотографии Кокорина в Instagram они сидят в обнимку, запись сопровождена хештэгом #10летдружбы и изображением сердечка.

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