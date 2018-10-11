Обвинение назвало Кокорина опасным для людей

Сторона обвинения считает футболиста Александра Кокорина опасным для граждан, поэтому просит арестовать его на два месяца. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда, где проходит заседание по уголовному делу о хулиганстве.

Обвинение полагает, что, если игрок останется на свободе, он сразу вернется к преступной деятельности или скроется от властей.

Также подозреваемым по делу о хулиганстве проходит Павел Мамаев. Рассмотрение его дела начнется позднее.

10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Их дела ведутся параллельно. Футболисты были разведены по отдельным камерам. Кокорин 11 октября рассказал, что один из следователей во время допроса назвал их мразями.

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Кроме того, установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них оказался младший брат Кокорина, 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции. В суде молодой человек заявил, что они «по пьяни» начали издеваться над директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и сравнивать его с исполнителем песни Gangnam Style, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы «Пекин». В тот же день футболисты напали на Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.

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