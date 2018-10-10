Кокорина и Мамаева разлучили

Александр Кокорин и Павел Мамаев, задержанные по делу о драке, разведены по разным камерам изолятора временного содержания на Петровке. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, это стандартная практика — «в одну камеру подельников не помещают».

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10 октября футболисты явились к следователям и были задержаны на 48 часов в рамках уголовного дела о хулиганстве. 11 октября будет решено о дальнейшей мере пресечения.

8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

Кокорин и Мамаев — близкие друзья. На последней фотографии Кокорина в Instagram они сидят в обнимку, запись сопровождена хештэгом #10летдружбы и изображением сердечка.

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