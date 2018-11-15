Мамаеву посулили свободу

Футболиста «Краснодара» Павла Мамаева могут выпустить из СИЗО под залог. Об этом сообщает «Росбалт».

Следствие изменило обвинение 30-летнему хавбеку, так как прокуратура выявила ряд нарушений федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений Мамаеву. Защита футболиста уже подала ходатайство о замене меры пресечения на освобождение под залог. Дата слушаний еще не назначена.

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Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Срок задержания игроков истекает 8 декабря. 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.

8 октября футболисты Кокорин и Мамаев в компании друзей стали зачинщиками двух драк в Москве. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в одну из столичных кофеен, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. В конфликте пострадал и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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