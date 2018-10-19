Братьев Кокориных вслед за Мамаевым оставили в СИЗО

Александр и Кирилл Кокорины, так же как и Павел Мамаев, остаются в СИЗО до 8 декабря. Об этом в пятницу, 19 октября, из Мосгорсуда сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Суд отклонил все жалобы защиты фигурантов. Адвокат 19-летнего Кирилла Кокорина Вячеслав Барик назвал своего подзащитного домашним ребенком, задержанным без достаточных оснований. В свою очередь, мать Александра Кокорина предложила внести за него залог в 10 миллионов рублей. Перед этим суд принял решение оставить в СИЗО Павла Мамаева.

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Ранее 19 октября сообщалось, что петербургский «Зенит» направил в суд ходатайство о смягчении меры пресечения нападающему клуба Александру Кокорину.

8 октября футболисты Кокорин и Мамаев в компании друзей стали зачинщиками двух драк в Москве. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в одну из столичных кофеен, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. В конфликте пострадал и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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