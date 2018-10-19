«Зенит» вступился за Кокорина в суде

Петербургский «Зенит» направил в суд ходатайство о смягчении меры пресечения нападающему клуба Александру Кокорину. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В документе, подписанном президентом клуба Сергеем Фурсенко, изложены характеризующие футболиста данные. Клуб осудил поведение игрока, но попросил избрать для него меру пресечения, не связанную с лишением свободы. За Кокорина поручились Фурсенко и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Ранее 19 октября Семак заявил, что в «Зените» «рассчитывали и рассчитывают на Кокорина». Тренер выразил согласие с тем, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны понести наказание, но отметил, что оно должно быть справедливым.

8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей стали зачинщиками двух драк в Москве. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в одну из столичных кофеен, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. В конфликте пострадал и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Кокорин и Мамаев помещены под арест до 8 декабря.

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