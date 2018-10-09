Эксперт по тюремным наколкам увидел гомосексуальные мотивы в татуировках Мамаева

Специалист по тюремным наколкам Николай Егоров рассказал, как могут быть прочитаны татуировки футболиста Павла Мамаева в тюрьме. Его слова передает «Московский комсомолец» во вторник, 9 октября.

Егоров не нашел системности в рисунках на теле Мамаева и заявил, что все они кажутся ему бессмысленными.

«Если все же мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со "словарем тату", то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью. Но вообще вся "крылатая" символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь, сексуальным меньшинствам, поэтому с ней нужно быть аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти "красоты" на теле в тюрьме — вопрос открытый», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что обладатель сомнительной с точки зрения тюремной культуры татуировки может чувствовать себя комфортно среди заключенных, если «правильно» себя проявит.

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Ранее в октябре Кокорин и Мамаев в компании сообщников совершили в Москве серию нападений на людей. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Затем в одной из московских кофеен вступили в конфликт с директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и руководителем государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Кокорин ударил Пака стулом по голове, потерпевший получил еще несколько травм, включая сотрясение мозга. Гайсина также избили.

По факту нападений возбуждены уголовные дела. «Зенит» и «Краснодар», в составе которых играют Кокорин и Мамаев, намерены наказать футболистов.

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