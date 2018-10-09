Кокорин и Мамаев устроили дебош в «Сапсане» по пути в Москву

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Москву из Санкт-Петербурга на скоростном поезде «Сапсан», по пути спортсмены устроили дебош. Об этом в Twitter написал стендап-комик Данила Поперечный.

«Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней? Я гнал с ними в "Сапсане", где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло. Подумал еще: "Ну х*** я буду на людей говно думать — я же тоже иногда угораю!» — написал Поперечный.

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Он отметил, что узнал Кокорина по майке с надписью «Кокорин». «Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча», — подытожил комик.

В РЖД сообщения о дебоше опровергли. «Информация не соответствует действительности», — приводит «Р-Спорт» заявление пресс-службы компании.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании сообщников совершили в Москве серию нападений на людей. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Мужчина получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Позднее он опознал Кокорина и Мамаева. После этого в одной из московских кофеен футболисты вступили в конфликт с директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и руководителем государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Кокорин ударил Пака стулом по голове, потерпевший получил еще несколько травм, включая сотрясение мозга. Гайсина также избили.

По факту нападений возбуждены уголовные дела. «Зенит» и «Краснодар», в составе которых играют Кокорин и Мамаев, намерены наказать футболистов.

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