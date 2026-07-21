Мерц раскрыл детали переговоров с Алиевым

Мерц заявил, что обсудил с Алиевым поставки газа и нефти

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы поставок нефти и природного газа. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским лидером, трансляция вел телеканал Phoenix.

«Мы серьезно настроены на расширение отношений между Германией и Азербайджаном (...) Мы подробно обсудили это. Мы хотим и дальше диверсифицировать наше энергоснабжение совместно с Азербайджаном», — сказал он.

По словам главы немецкого правительства, особое значение имеет сотрудничество в сфере поставок нефти и природного газа по Южному газовому коридору на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.

Канцлер ФРГ также подчеркнул, что стороны также обсудили вопросы развития возобновляемых источников энергии и использования водорода.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан стремится к началу стратегического диалога с Германией, который выведет отношения Баку и Берлина на новый уровень. Он отметил, что азербайджано-германские отношения будут способствовать сотрудничеству, миру и стабильности в регионе.