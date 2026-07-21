Суд рассмотрит жалобу по делу посадившего в поле самолет российского пилота

Кассационный суд 13 августа рассмотрит жалобу по делу посадившего в поле самолет пилота

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу Генпрокуратуры России по делу посадившего в поле в Новосибирской области самолет пилота Сергея Белова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы суда.

Речь идет о представлении заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение вернуть ведомству уголовное дело Белова для устранения недостатков. Рассмотрение состоится 13 августа.

Ранее сообщалось, что повреждения самолета, который пилот посадил с пассажирами в поле в Новосибирской области два года назад, оценили в 118,9 миллиона рублей.

Самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться 12 сентября 2023 года в 07:50 по местному времени. В пути произошел отказ гидравлической системы — тогда пилоты ушли на второй круг в надежде на изменение ситуации, но проблема не исчезла. Экипаж принял решение лететь в Новосибирск, так как в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы.

В пути оказалось, что расход топлива сильно увеличился. Желая спасти жизни пассажиров, летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха.