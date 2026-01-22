Реклама

13:21, 22 января 2026Силовые структуры

Раскрыты повреждения российского самолета при посадке в поле с людьми

Повреждения посаженного с людьми под Новосибирском самолета оценили в 118 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Повреждения самолета, который пилот Сергей Белов посадил с пассажирами в поле в Новосибирской области два года назад, оценили в 118,9 миллиона рублей. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомилось агентство.

Согласно документам, при столкновении с землей у воздушного судна пришли в негодность створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Защита пилота уверена, что экспертиза была проведена некорректно.

Ранее на эту сумму Белову предъявили исковое требование.

Самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться 12 сентября 2023 года в 07:50 по местному времени. В пути произошел отказ гидравлической системы — тогда пилоты ушли на второй круг в надежде на изменение ситуации, но проблема не исчезла. Экипаж принял решение лететь в Новосибирск, так как в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы.

В пути оказалось, что расход топлива сильно увеличился. Желая спасти жизни пассажиров, летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха.

