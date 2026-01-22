У посадившего в поле самолет с людьми пилота потребовали 118 миллионов рублей

Посадивший в поле самолет пилот Белов получил иск на 118 миллионов рублей

Пилоту Сергею Белову, посадившему самолет с пассажирами в поле в Новосибирской области, предъявили исковое требование на сумму в 118,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из материалов дела, на такую сумму воздушное судно получило повреждения. Экспертиза показала, что у лайнера повреждена правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве 6 штук и тормоза в количестве 4 штук. Защита пилота заявила о некорректном проведении экспертизы. Отмечается, что в материалах дела нет мотивированного документального подтверждения размера ущерба.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться в 07:50 по местному времени. В пути произошел отказ гидравлической системы — в таком случае у самолета не работают тормозящие заслонки на крыльях. В надежде на изменение ситуации пилоты ушли на второй круг, но проблема не исчезла. Тогда они решили лететь в Новосибирск, поскольку в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы и лайнер на полной скорости мог вылететь за ее пределы.

Во время полета в Новосибирск летчики поняли, что расход топлива слишком большой. Стало ясно, что до аэропорта лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск уже было поздно. Желая спасти жизни людей (на борту находилось 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа), летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха.

Отметим, что в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» обвиняемый рассказал о многочисленных нарушениях, допущенных при расследовании возбужденного в отношении него уголовного дела.