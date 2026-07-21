В России оценили безопасность Грузии для туристов

Вице-президент АТОР Мурадян назвал Грузию безопасным направлением для российских туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян оценил безопасность Грузии для отечественных туристов после истории с нападением местного жителя на россиянку в отеле в Кахетии. Своим мнением он поделился в беседе с НСН.

Собеседник издания назвал произошедшее человеческим фактором. Он подчеркнул, что неприятности с российскими туристами могут происходить и на других курортах, от этого не возникает рекомендаций туда не ездить. Мурадян также назвал Грузию безопасным направлением для поездок.

«Не всегда конфликты связаны с национальностью. У части грузинского общества есть предубеждения в отношении россиян, это не стоит отрицать. Но пока это не отражается на простом туристе», — констатировал спикер.

Он добавил, что внушительная доля бюджета Грузии формируется за счет туристического потока, а Россия является его крупнейшим «донором». По его мнению, власти страны не будут прерывать эти связи.

Информация о том, что в грузинской Кахетии мужчина ворвался в гостиничный номер к двум российским туристкам и жестоко избил одну из них, появилась 19 июля. В результате произошедшего у соотечественницы оказался сломан нос и разбита голова. Ее госпитализировали, а нападавшего задержали.