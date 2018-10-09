Избитый Кокориным и Мамаевым водитель описал подробности нападения

Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой, рассказал, как и за что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избивали его. Слова мужчины приводит «Московский комсомолец».

Водитель находился в машине возле гостиницы «Пекин» и ждал Ушакову. Внезапно в салон села пьяная девушка и заявила, что хочет погреться. На просьбу Соловчука выйти она ответила резким отказом, однако вскоре ее из салона забрал некий молодой человек. После этого водитель услышал стук и вышел проверить, в чем дело.

«Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я. И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать», — рассказал Соловчук, отметив, что нападавших было пятеро. По фотографиям он опознал Кокорина и Мамаева.

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«Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было», — рассказал мужчина.

Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Ушакова подала заявление в полицию, заведено уголовное дело.

Кокорин и Мамаев напали на водителя за 40 минут до того, как отправиться в кофейню в центре столицы. Там они избили еще двоих. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту этой драки также было возбуждено уголовное дело.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, пообещали наказать своих игроков.

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