Обещавший избавиться от Мамаева «Краснодар» вступился за игрока

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев получил положительную характеристику от клуба. Об этом из зала суда, где решается вопрос о продлении ареста игрока, сообщил в своем Twitter-аккаунте корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.

«Судья говорит, что "Краснодар" предоставил суду положительную характеристику по Мамаеву», — написал журналист.

Клуб вступился за Мамаева, несмотря на намерение расстаться с полузащитником. 9 октября пресс-служба «Краснодара» выступила с заявлением, что руководство ищет возможность расторгнуть контракт со своим игроком.

Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были помещены под стражу как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». 19 октября апелляции защиты футболистов о смене меры пресечения были отклонены судом.

8 октября Кокорин и Мамаев учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в одной из столичных кофеен.

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